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В Амурской области на территории дендрария бывшей Амурской лесоопытной станции, созданной ещё в 1949 году, было принято решение создать экологическую тропу.

Как отмечается, с данной инициативой выступил Амурский газохимический комплекс. Он же и собирается оказать проекту финансовую поддержку.

В 2021 году специалисты провели инвентаризацию объектов животного и растительного мира на территории дендрария. Также был составлен топографический план местности. Кроме того, специалисты собрали необходимые исторические материалы.

В дендрарии, как установили специалисты, множество редких и охраняемых растений – примерно одна десятая часть от общего видового состава. Также были найдены два вида грибов из Красной книги региона.

Маршруты и экскурсионные программы на экологической тропе планируется разработать с учётом всей полученной информации.

Ранее мы сообщали, что в северных регионах России происходят взрывы подземного газа. Но учёные до сих пор не могут найти объяснение этому явлению.

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