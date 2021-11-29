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Киев продолжает активно использовать на линии разграничения в Донбассе станции радиоэлектронной борьбы. Представители Народной милиции ЛНР заявили об одновременной работе сразу четырех комплексов «Буковель-АД», развернутых рядом с населенными пунктами Родина, Золотое-4, Орехово и Горское.

В ЛНР поясняют, что использование РЭБ дает ВСУ возможность создавать помехи ополчению, не давая ему проводить эффективную разведку. Кроме того, Украина часто задействует комплексы против беспилотных аппаратов ОБСЕ, чтобы скрыть от международной мониторинговой миссии нарушения режима прекращения огня.

Авторы портала Avia.Pro отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на Донбассе активно применяет и ополчение. Благодаря этому удается пресечь атаки и разведывательную деятельность ВСУ с использованием беспилотников.

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