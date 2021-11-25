Эксперт из Казахстана Эдуард Полетаев, возглавляющий общественный фонд «Мир Евразии», опроверг заявления некоторых аналитиков о попытке РФ «ущемить» страну, перекрывая транзит угля на Украину. Он пояснил, что договоренности с Киевом не являются существенными.
Он отметил также, что в Казахстане некоторым районам не хватает угля, поэтому поставлять его Украине – значит действовать в ущерб собственным интересам.
Полетаев также заявил, что все давно уже забыли об этой истории с углем, но некоторым экспертам не терпится раздуть очередной скандал из ничего. Проблемы с транзитом действительно возникают, однако причиной этого является необходимость тщательно проверять транспорт на границе.
«Сам президент Токаев говорил о том, что РФ при проверке грузов заставляет выгружать многие фуры, чтобы пограничники окончательно убедились в том, что там нет нелегалов или чего-то запрещенного, а пунктов пропуска, которые позволяют автоматически все сканировать, на границах очень мало. Из-за этого возникают большие пробки, когда водители стоят на морозе по несколько суток и нарушаются логистические цепочки», — пояснил эксперт.