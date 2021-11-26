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В Бельгии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР, заявил министр здравоохранения Франк Ванденбрук. Он пояснил, что пока с этим заболеванием в медицинское учреждение попал только один пациент.

Напомним, что новый штамм, который был обнаружен специалистами в Южноафриканской республике, имеет 32 мутации. По мнению ученых, он обладает высокой устойчивостью к существующим сегодня вакцинам.

В России в настоящий момент случаев заражения этим штаммом не обнаружено. Однако Роспотребнадзор допускает появление данного варианта коронавирусной инфекции. Риски на это повышаются, если штамм окажется устойчивым к иммунизации либо более заразным, чем коронавирус «Дельта».

Российский генетик Константин Северинов считает, что новый штамм мог возникнуть у одного лишь пациента с сильно запущенной формой Covid-19. Он отметил, что пока говорить о его заразности или риске для жизни очень рано.

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