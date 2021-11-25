Во время Второй мировой войны одной из главных боевых воздушных машин Красной армии был штурмовик Ил-2, пишет американский портал «1945». Самолет представлял собой грозную силу, однако имел проблемы с маневренностью на небольшой высоте. Этот недостаток был исправлен советскими конструкторами в штурмовике Ил-10, который назвали «летающим танком».

Одним из преимуществ Ил-10 был впечатляющий комплект вооружения – в крыльях конструкторы установили два средних пулемета и две 23-миллиметровые пушки. Сзади использовался крупнокалиберный 50-мм пулемет, который отражал атаки заходящих в хвост самолетов противника.

Модернизация, которую провели уже после войны, сделала Ил-10 фактически неуязвимым. В основном она касалась брони, надежно защищающей нижнюю часть моторной секции, перегородку внутри самолета, лобовое стекло. Речь идет о тонне броневой обшивки, пробить которую могло далеко не каждое оружие.

Авторы отмечают, что если бы Ил-10 появился в распоряжении СССР раньше, он смог бы претендовать на лавры наиболее эффективного штурмовика времен Второй мировой. Однако его серийный выпуск начался почти под самый конец войны.