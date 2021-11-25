Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время Второй мировой войны одной из главных боевых воздушных машин Красной армии был штурмовик Ил-2, пишет американский портал «1945». Самолет представлял собой грозную силу, однако имел проблемы с маневренностью на небольшой высоте. Этот недостаток был исправлен советскими конструкторами в штурмовике Ил-10, который назвали «летающим танком».

Одним из преимуществ Ил-10 был впечатляющий комплект вооружения – в крыльях конструкторы установили два средних пулемета и две 23-миллиметровые пушки. Сзади использовался крупнокалиберный 50-мм пулемет, который отражал атаки заходящих в хвост самолетов противника.

Модернизация, которую провели уже после войны, сделала Ил-10 фактически неуязвимым. В основном она касалась брони, надежно защищающей нижнюю часть моторной секции, перегородку внутри самолета, лобовое стекло. Речь идет о тонне броневой обшивки, пробить которую могло далеко не каждое оружие.

Авторы отмечают, что если бы Ил-10 появился в распоряжении СССР раньше, он смог бы претендовать на лавры наиболее эффективного штурмовика времен Второй мировой. Однако его серийный выпуск начался почти под самый конец войны.

Вам может понравиться

Американский историк рассказал о реакции Кеннеди на взрыв в СССР «Царь-бомбы»

Историк науки из Технологического института Стивенса Алекс Веллерштейн рассказал о том, как президент США Джон Кеннеди отреагировал на проведённые в СССР испытания «Царь-бомбы». Об этом пишет издание “Газета.ru“. Испытания были
  • Анна
  • 23.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 ноября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 25 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 ноября – снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 ноября – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 25 ноября – ясно, до 1 °C | Подольск: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 25 ноября – ясно, до 5 °C |