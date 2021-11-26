Украинский боец по неосторожности сжег блиндаж 128 бригады ВСУ. В результате пожара один из находившихся внутри солдат погиб, а еще двое получили сильные ожоги, сообщил портал Avia.Pro.

Ссылаясь на пресс-службу Народной милиции ДНР, авторы рассказали, что инцидент произошел в минувший понедельник неподалеку от населенного пункта Тополиное. Неосторожное обращение с огнем привело не только к гибели бойца, но и к уничтожению позиций ВСУ в данном районе.

Местные жители подтверждают эту информацию, сообщая о сильном пожаре рядом с Тополиным. Официальной информации от Минобороны Украины нет. Впрочем, ведомство очень редко сообщает о случаях небоевых потерь.

Между тем подобные случаи фиксируются все чаще. Совсем недавно из-за неосторожности на Донбассе взорвался грузовик с ракетами к ЗРК «Стрела-10», в результате чего также погибли военнослужащие ВСУ.