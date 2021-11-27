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Тайваньский уфолог Скотт Уоринг разглядел рядом с Сатурном космический корабль инопланетян. Он опубликовал фотографию, на которой космический аппарат хорошо виден рядом с северным полюсом планеты.

Уфолог отметил, что хотя НЛО по размерам примерно такой же, как Луна, он не вращается по орбите Сатурна, а движется по его полярной области. Затем он поднимается и пролетает в непосредственной близости от северного полюса.

По словам Уоринга, «нетронутый кадр» он опубликовал для науки. В комментариях к его публикации пользователи написали, что уфолог не первый, кто заметил космический корабль рядом с Сатурном. Об НЛО, регулярно появляющихся в непосредственной близости от этой планеты ранее неоднократно упоминал экс-инженер NASA Норман Бергрун. О них он написал целую книгу, которая представляет огромный интерес для науки.

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  • 27.11.2021
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