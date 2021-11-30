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Американские исследователи обнаружили растение, которое помогает бороться с коронавирусом.

Речь идёт об экстракте, который делают из однолетней полыни. По словам учёных, эта трава способна подавлять размножение различных инфекций и вирусов, в том числе и SARS-CoV-2. Однолетняя полынь уже давно известна учёным, как лекарственное средство против тропической малярии – в ней содержится вещество артемизин.

Однако недавно учёные выяснили, что в полыни содержится ещё одно вещество, которое может помочь в борьбе с коронавирусом. Пока что они не сумели установить, что именно это за вещество, но предполагают, что оно эффективно против коронавируса в комбинации с другими веществами.

На данный момент была доказана эффективность горячих водных вытяжек полыни против SARS-CoV-2. В будущем, когда свойства этого растения будут лучше изучены, на его основе могут создавать лекарственные препараты.

Ранее учёные установили, что особые формы радиации способны уничтожить вирус SARS-CoV-2 за секунды. Ультрафиолет с этой задачей справляет за минуты или даже часы.

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