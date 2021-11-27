Вирусологи Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) рассказали об опасности нового штамма коронавируса.

Новый штамм получил название «омикрон». Согласно заявлению специалистов, он вобрал в себя все наиболее худшие характеристики. Новый штамм включает множество различных мутаций, но проблема не только в их количестве, но и в том, какие именно это мутации. Так, он может оказаться ещё более заразным, чем штамм «дельта».

Однако на данный момент специалисты не могут дать окончательный вывод по штамму омикрон, так как необходимо проводить дополнительные анализы. Отмечается, что пока что учёные не могут сказать, будет ли этот штамм невосприимчив к существующим вакцинам от коронавируса. Но уже можно точно говорить о том, что он будет менее восприимчив к препаратам.

Также специалисты отметили, что в настоящее время омикрон мог проникнуть во множество мест, больше, чем было обнаружено.

Ранее представители Европейского бюро ВОЗ объяснили, почему в Европе высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Как было заявлено, дело в большом количестве невакцинированных людей.