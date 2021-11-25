Команда исследователей из США смогла выяснить, почему штамм «Дельта» COVID-19 настолько быстро распространился по всей Земле.

Ранее ученые показали, как предыдущие варианты коронавируса увеличили свою заразность – все они получили мутации, стабилизировавшие спайковый белок, находящийся на их поверхности. Что касается «Дельта», то его белок еще лучше сливается с клеточными мембранами, что заметно ускоряет заражение, делая его более эффективным.

Специалисты также заметили наличие изменений в N-концевой (NPD) части белка, распознаваемой иммунитетом человека. Данный участок отвечает за устойчивость инфекции к опасным для нее антителам. Однако рецептор-связывающий домен поменялся несильно, поэтому все также подвержен к действиям антител. По этой причине эксперты планируют нацелиться именно на него при разработке нового поколения препаратов.