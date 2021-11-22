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Команда специалистов из США исследовала физику щелчка пальцами и выяснила, что безумный титан Танос из Marvel не смог бы осуществить свой знаменитый Щелчок в реальном мире.

Воспользовавшись современным оборудованием для скоростной съемки и автоматической обработки фотографий, а также индикаторами динамической силы, исследователи провели анализ всех стадий, наблюдаемых при щелчке пальцами. Они также покрывали руки разными материалами, включая «наперстки», имитирующие Перчатку бесконечности, которую использовал Танос. Как оказалось, в данном процессе многое зависит от трения.

Эксперты выяснили, что ускорение вращения при щелчке является наиболее высоким из тех, которые может создать человеческое тело. На него требуется всего 7 миллисекунд – это гораздо быстрее, чем моргание. При этом в случае изменения трения между пальцами получить хороший щелчок становилось все сложнее. По этой причине Танос не смог бы щелкнуть, облачившись в свою перчатку.

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