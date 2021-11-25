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Британское издание The Times написало, что после последней поставки вооружений Украину полностью готова противостоять «российской агрессии». Напомним, что речь идет о передаче Киеву новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, вертолетов Ми-17, которые США ранее купили в РФ для Афганистана, а также переносных ЗРК Stinger.

Кроме того, Украина получила два старых списанных катера класса Island. Все это должно, по мнению британских журналистов, способствовать готовности к войне.

Проблема лишь в том, что «война с Россией» существует только в фантазиях украинской верхушки и западных политиков. Киев говорит о ней постоянно. На этот раз, к примеру, «определилась» дата начала боевых действий. По заявлению главы разведки Украины Кирилла Буданова, «Россия нападет» в январе-феврале.

Президент Зеленский заявил, что РФ собрала на границе 100 тысяч своих военнослужащих, поэтому Украина ждет от США «чего-то такого, чего не было раньше». Можно отметить, что его желание выполнено – ВСУ получит ПЗРК Stinger. Также в страну прилетели военные консультанты из ВС США.

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