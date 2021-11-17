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Соединенные Штаты сильно помогли Украине, отправив ей одеяла для танков. Но сейчас Киеву необходимо поставлять летальное оружие для борьбы с «российской агрессией», заявил британский журналист Майкл Фэллон в издании The Telegraph.

Он написал также, что Украина нуждается в наступательном кибероружии, современных радиолокационных станциях, в комплексах противовоздушной обороны. Также ей нужно отправлять РЛС контрбатарейной борьбы, новые беспилотники в придачу к уже имеющимся «Байрактар ТБ2», противотанковые ракеты. Все это якобы поможет Киеву гораздо лучше, чем одеяла для танков.

По словам Фэллона, война на Донбассе затянулась и длится уже на 4 года дольше, чем Вторая мировая. Украина теряет своих солдат, число погибших возросло уже до 13 тысяч человек. Поэтому Западу давно пора понять, что он плохо помогает Киеву и исправить свою ошибку.

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