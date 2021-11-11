читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс допускает, что НЛО могут иметь внеземное происхождение. Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно заявлению Хейнс, имеются свидетельства, которые подтверждают встречи с НЛО. Она отметила, что в настоящее время специалисты не имеют возможности объяснить эти встречи с научной точки зрения. В связи с этим она допускает, что таинственные объекты могут иметь инопланетное происхождение.

Во время выступления на площадке мероприятия «Наше будущее в космосе» Хейнс заявила, что НЛО следует изучать и получать больше сведений об этих объектах. Имеющейся информации на данный момент недостаточно для того, чтобы дать разумное объяснение существованию этих объектов. Поэтому Хейнс считает, что для исследования НЛО нужно создать специальное подразделение.

Ранее отставной капитан Роберт Салас заявил, что пришельцы отключили сразу 10 ядерных ракет на американской военной базе. Инцидент, по его словам, произошёл ещё в 1967 году.

Вам может понравиться

The National Interest описал подготовку российских ВКС с помощью латинского афоризма

Российское Минобороны действует в соответствии с латинским афоризмом Si vis pacem, para bellum, который не утратил актуальности и в наши дни, написал в издании The National Interest военный обозреватель Питер

Китайское издание Sina рассказало, как США могут уничтожить ЗРК С-400

Если американские истребители F-35 объединятся с самолетами радиоэлектронной борьбы EA-18G, они смогут уничтожить российские комплексы С-400 «Триумф», сообщило китайское издание Sina. Авторы сразу отметили, что обе стороны при этом понесут

В Подмосковье ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег

В Подмосковье ожидается значительное ухудшение погоды в ближайшие дни. Как сообщается, с вечера 9 ноября и до утра следующего дня на территории Подмосковья прогнозируются осадки – дождь и мокрый снег.
  • Анна
  • 09.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 ноября – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 11 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 11 ноября – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 11 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 11 ноября – небольшая облачность, до 5 °C |