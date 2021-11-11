Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс допускает, что НЛО могут иметь внеземное происхождение. Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно заявлению Хейнс, имеются свидетельства, которые подтверждают встречи с НЛО. Она отметила, что в настоящее время специалисты не имеют возможности объяснить эти встречи с научной точки зрения. В связи с этим она допускает, что таинственные объекты могут иметь инопланетное происхождение.

Во время выступления на площадке мероприятия «Наше будущее в космосе» Хейнс заявила, что НЛО следует изучать и получать больше сведений об этих объектах. Имеющейся информации на данный момент недостаточно для того, чтобы дать разумное объяснение существованию этих объектов. Поэтому Хейнс считает, что для исследования НЛО нужно создать специальное подразделение.

Ранее отставной капитан Роберт Салас заявил, что пришельцы отключили сразу 10 ядерных ракет на американской военной базе. Инцидент, по его словам, произошёл ещё в 1967 году.