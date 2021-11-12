Система датчиков, размещенная на морском дне у побережья северной Норвегии, способна обнаруживать движение подводных лодок, что может сделать ее главной целью для российских военных. Об этом пишет The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Подводные датчики у побережья северной Норвегии, которые могут собирать данные о проходящих подводных лодках, были «неясным образом» выведены из строя, сообщил норвежский государственный Институт морских исследований (IMR). Причина повреждения неизвестна, но кабели, соединяющие узлы датчиков с контрольными станциями на берегу, были перерезаны, а затем исчезли.

Это вызвало подозрения в преднамеренной диверсии, возможно, проведенной российскими военными, у которых определенно есть технические средства для этого, отмечают в The Drive.

IMR, один из крупнейших морских научно-исследовательских институтов в Европе, описал «обширный ущерб» океанской обсерватории Лофотен-Вестеролен (LoVe), в результате чего система отключилась. LoVe, который был объявлен полностью работоспособным только в августе 2020 года, состоит из сети подводных кабелей и датчиков, расположенных на норвежском континентальном шельфе, районе, представляющем стратегический интерес как для Норвегии, так и для России.

Сообщается, что военные Норвегии и национальная служба безопасности расследуют, что случилось с исследовательской системой наблюдения. Заявленная цель LoVe состоит в том, чтобы использовать свои датчики для отслеживания последствий изменения климата, выбросов метана и рыбных запасов, предоставляя ученым прямую трансляцию изображений, звука и других данных.

Система также отслеживает активность подводных лодок в этом районе, поэтому будет значима, в частности, для ВМФ России. Действительно, данные, собранные датчиками LoVe, сначала отправляются в Норвежский институт оборонных исследований, и лишь затем передаются в IMR для дальнейшего изучения. Считается, что при этом регулярно удаляются следы любой подводной активности.

«Мы не очень заботимся о подводных лодках в этом районе (расположенном недалеко от береговых военных объектов в Андёйе, Эвенесе и других базах в Северной Норвегии), но мы знаем, что это заботит военных», – сказал директор IMR Сиссель Рогне норвежской газете Dagens Næringsliv.

Гейр Педерсен, руководитель проекта LoVe, в заявлении для прессы сообщил, что более 2,5 миль оптоволоконных и электрических кабелей были разорваны, а затем бесследно исчезли. В общей сложности LoVe использует более 40 миль кабелей в Норвежском море.

Обсерватория начала подвергаться таким сбоям с апреля, когда была потеряна связь между сенсорной сетью и станцией управления в Ховдене на северном острове Лангёйя. Беспилотная подводная лодка впоследствии проследила причину поломки до одной из платформ подводного наблюдения, «Узла 2», которую оттащили от своего обычного местоположения с отрезанным и удаленным соединительным кабелем.

Последующая миссия в сентябре отслеживала кабель, идущий от «Узла 2» к «Узлу 3», и обнаружила, что эта платформа также была перемещена, ее компоненты повреждены, а кабель отсутствует. Система наблюдения не работала в сети с момента первых нарушений ее работы в апреле.

По словам Рогне, размер и вес кабеля, проложенного между узлами 2 и 3, были настолько велики, что потребовалось бы что-то со значительной мощностью, чтобы его перерезать. Пропавший кабель, весом около 9,5 тонн, пока что не был восстановлен.

Причин, по которым иностранное государство могло попытаться разрушить кабели, несколько. Главная из них в том, что система наблюдения является для Норвегии важным средством отслеживания активности иностранных подводных лодок в Норвежском море. Во-вторых, похищение кабеля, скорее всего, преследует цель изучить тип информации, которую способна собирать система LoVe, чтобы дать представление о возможностях, доступных Норвегии и, в более широком смысле, НАТО.

С учетом того, что Северный флот ВМФ России находится у порога Норвегии, не будет неожиданностью увидеть, что подозрение падает на какую-либо шпионскую или диверсионную деятельность со стороны России, хотя IMR пока что проявляет осторожность в этом вопросе.

“Пока мы не знаем, что произошло, может быть и более банальное объяснение: например, непреднамеренное запутывание кабелей каким-то судном в результате глубоководных работ во время разведки нефти”, – отмечают представители IMR.

В частности, Северное командование США ранее подчеркивало потенциальную угрозу, исходящую от сверхмалой атомной подводной лодки ВМФ России «Лошарик», которую «особенно сложно обнаружить и контролировать». Хотя «Лошарик» стоит на приколе после катастрофического пожара в 2019 году, но в России есть и другие аналогичные лодки специального назначения, а также большие подводные лодки, способные тайно доставлять их в район миссии и обратно.