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Возобновление серийного производства стратегических ракетоносцев Ту-160 «Белый лебедь» стало неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов. Они считают этот самолет одним из самых опасных видов вооружения РФ из-за его способности развивать сверхзвуковую скорость и уникальных боевых возможностей.

После сообщения о модернизации Ту-160 и двигателей НК-32, которые теперь станут более мощными и смогут длительное время держать предельную скорость, США впали в настоящую панику. Они внимательно наблюдали за РФ, опасаясь, что она начнет искать покупателей для ракетоносцев и обновленных моторов.

Если бы Москва приняла решение экспортировать бомбардировщики, пишет китайский портал Tencent, публикацию которого перевел сайт «ПолитРоссия», то США пришлось бы несладко. Ведь грозные Ту-160 появились бы у Китая или Ирана, которые, мягко говоря, не являются друзьями Соединенных Штатов. Но РФ заявила, что ракетоносцы не будут продаваться на международном рынке, чем несколько успокоила Вашингтон.

Впрочем, эта новость порадовала не всех. Ведь если бы Россия экспортировала Ту-160, то США смогли бы через другие страны добраться до секретов этого уникального бомбардировщика. А сейчас на это не осталось никаких шансов.

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