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20 ноября Россия провела учения в Баренцевом море, которые стали ответом на маневры США и НАТО в Черноморском регионе. Во время маневров подводный крейсер Северного флота атаковал имитацию цели условного противника торпедой, выпущенной с глубины в 100 метров.

Североатлантический альянс высказал привычную «глубокую обеспокоенность» этими учениями, сообщило китайское издание Tencent. Также представители НАТО заявили, что не смогли идентифицировать подводную лодку, которая провела торпедную атаку.

Скорее всего, пишут китайские эксперты, перевод публикации которых представил портал «ПолитРоссия», речь идет о субмарине «Казань». Она относится к проекту «Ясень-М» и вошла в состав Северного флота в этом году. Кроме того, данный атомоход оснащен современной электроникой и крылатыми ракетами «Калибр», способными наносить удары как по морским, так и по наземным целям.

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