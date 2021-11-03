Китайское издание SunNews высоко оценило дрон дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), разработанный российской компанией «Кронштадт». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По словам Николая Долженкова, главного конструктора «Кронштадта», новый беспилотник раннего предупреждения по функциям аналогичен большому самолету дальнего обнаружения А-50, который в настоящее время находится на вооружении российской армии. Самолет А-50 – советская разработка для использования в качестве платформы большого транспортного самолета Ил-76. До распада Советского Союза было произведено в общей сложности 31 А-50.

А-50 считается вторым поколением крупномасштабных самолетов ДРЛО, специально созданным СССР для замены прежних аналогичных самолетов Ту-126. Однако использованная в нем технология времен «холодной войны» сейчас является уже относительно отсталой, хотя Россия начинала ее развивать. Новый самолет дальнего обнаружения А-100 был призван заменить А-50, однако из-за многих факторов, главным образом – недостатка технологий и финансов, его конструкцию доработать не смогли.

В определенном смысле новый беспилотник раннего предупреждения, представленный Россией, действительно является хорошей альтернативой самолету А-50. Новый БПЛА имеет взлетную массу до 4 тонн и размах крыльев 30 м. Это крупный беспилотный летательный аппарат для большой дальности. Он оснащен турбовинтовым двигателем, который может поддерживать скорость 450 км/ч и непрерывно летать в крейсерском режиме в течение 30 часов на высоте более 10 000 метров, что дает надежные возможности непрерывного обеспечения ДРЛО.

У беспилотника имеется мощная плоская РЛС с фазированной антенной решеткой, подвешенная под фюзеляжем, которая очень похожа на радар, используемый на Boeing E-737. Судя по опубликованным фотографиям, радар имеет фиксированную конструкцию и не имеет возможности самостоятельного поворота. Поэтому самолету для эффективности предупреждения необходимо будет летать «кругами» или «восьмерками», чтобы не создавалось «мертвых зон». Как раз для дрона этот небольшой недостаток вполне терпим.

Помимо крупных самолетов ДРЛО, Россия успешно разработала и запустила в серийное производство вертолеты дальнего обнаружения Ка-31. В них также используются плоские фазированные радиолокационные антенны Е-801. С точки зрения разработки стационарного радара с фазированной решеткой, который может переноситься дронами, нет технически непреодолимой проблемы. При этом дроны раннего предупреждения способны напрямую отправлять обнаруженную информацию на наземную станцию в режиме реального времени через высокоскоростной канал передачи данных.

В дополнение к системе раннего предупреждения, согласно российским сообщениям, новый БПЛА может также выступать в качестве ретрансляционного узла для радиосвязи, а в будущем может предоставлять услуги навигации и связи для судов, следующих по арктическому маршруту.

Хотя Россия – большая страна, ее экономический и технологический уровень с годами снижался. До сих пор многие проекты по исследованию и разработке оружия были отложены или просто зашли в тупик, поэтому особо ценным представляются такие новые пути, как использование дрона в качестве платформы раннего предупреждения. Это очень удачный пример.