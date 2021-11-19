Истребители F-35, которые США разместили в Европе, а также самолеты европейских союзников по НАТО вскоре получат новейшие ядерные боеголовки B61-12. Кроме того, этими боезарядами будут вооружены стратегические бомбардировщики B-2 и B-21 Raider, которые должны поступить на вооружение ВВС Соединенных Штатов.

Авиабомбы B61-12 разрабатываются Вашингтоном с 2012 года. Их мощность может достигать 50 килотонн. Кроме того, конструкторы оснастили эти заряды системой самонаведения для повышения точности поражения цели.

Недавно Соединенные Штаты провели испытания ядерных боеголовок B61-12 на истребителях F-35A. На полигоне в Неваде два самолета успешно сбросили макеты этих бомб и в скором времени планируется их сертификация в качестве носителей термоядерного оружия.

Сообщается, что в Европе боеголовки B61-12 могут появиться уже в 2023-2024 годах.