Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты предложили Турции взаимовыгодный обмен – Анкара получит северные районы Сирии в свое полное распоряжение за блокировку российского Черноморского флота в Черном море, пишет портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на иранского журналиста Хаяла Муаззина, который отмечает, что США пытаются вовлечь Турцию в свои геополитические игры и использовать ее против РФ. Перекрытие пролива Босфор якобы позволит оказать помощь Украине и не допустить выхода российских кораблей в Средиземное море.

Стоит упомянуть, что Турция, несмотря на ухудшившиеся отношения с США, все же принимала участие в последних маневрах НАТО в Черном море. Впрочем, она вполне может преследовать собственные интересы.

В обмен на блокировку пролива Босфор, которая закроет Россию в акватории Черного и Азовского морей, США обещают передать военному контингенту Турции несколько районов в северной части Сирии. Для Анкары, собирающей воедино земли «Большого Турана», это достаточно выгодное предложение.

Вам может понравиться

Tencent: Ракетный удар США по Крымскому мосту обернется кошмаром для них и Украины

Если Вашингтон под влиянием Киева вдруг надумает нанести удар по Керченскому мосту, это приведет к серьезным негативным последствиям для него самого, уверены авторы китайского издания Tencent. Они написали, что Крымский

Expressen: Российский МИД напомнил, почему Швеции лучше держаться от Украины подальше

Швеция уже как-то пыталась отправить на территорию нынешней Украины свои войска, но Полтавская битва все расставила по своим местам. Поэтому лучше помнить уроки истории и не повторять собственных ошибок. Так

Sohu: Президент РФ Владимир Путин одной фразой лишил ВСУ 70 тысяч солдат

За последние несколько недель почти 70 тысяч украинских бойцов покинули ВСУ и ушли на гражданку. Китайский портал Sohu поясняет, что на их решение повлияло заявление президента РФ Владимира Путина, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | город Мытищи: погода, 22 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 ноября – снег, до 1 °C | Королев: погода, 22 ноября – пасмурно, до 10 °C | Подольск: погода, 22 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 22 ноября – облачно с прояснениями, до 12 °C |