Соединенные Штаты предложили Турции взаимовыгодный обмен – Анкара получит северные районы Сирии в свое полное распоряжение за блокировку российского Черноморского флота в Черном море, пишет портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на иранского журналиста Хаяла Муаззина, который отмечает, что США пытаются вовлечь Турцию в свои геополитические игры и использовать ее против РФ. Перекрытие пролива Босфор якобы позволит оказать помощь Украине и не допустить выхода российских кораблей в Средиземное море.

Стоит упомянуть, что Турция, несмотря на ухудшившиеся отношения с США, все же принимала участие в последних маневрах НАТО в Черном море. Впрочем, она вполне может преследовать собственные интересы.

В обмен на блокировку пролива Босфор, которая закроет Россию в акватории Черного и Азовского морей, США обещают передать военному контингенту Турции несколько районов в северной части Сирии. Для Анкары, собирающей воедино земли «Большого Турана», это достаточно выгодное предложение.