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Соединенные Штаты не хотят отказываться от права нанесения превентивного ядерного удара по вероятному противнику. Но им и не нужно этого делать, так как российская система «Периметр», на Западе называемая «Мертвой рукой», и так отобьет у Вашингтона желание атаковать на опережение.

Эксперты вьетнамского издания Soha, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», рассказали, что «Периметр» срабатывает в автоматическом режиме, когда все остальные средства уничтожены ядерным ударом противника. «Мертвая рука» запускает все имеющиеся на территории РФ ракеты по целям.

Комплекс разработан советскими инженерами, которые сделали его неуязвимым. Вывести систему из строя практически невозможно, поэтому она обязательно нанесет ответный удар. Именно поэтому Соединенные Штаты не рискнут атаковать РФ первыми.

Эксперты рассказали, по какому принципу работает система. Как только периметр обнаружит приближающуюся к территории России ядерную ракету, он направит запрос в Генеральный штаб ВС. Если ответа не последует, то «Мертвая рука» нажмет «красную кнопку» и приведет в полную боевую готовность стратегическое вооружение в шахтах и на подводных лодках. Ответный удар станет последним в истории человечества, которое вряд ли выживет в термоядерном огне.

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