НАТО в ходе очередных учений должен показать России сплоченность и способность применить силу в случае агрессии против любого из союзников, заявили журналисты британского телеканала Sky News.

Они указывают на важную роль Великобритании в нынешнем конфликте между Западом и РФ. Лондон собирается направить на Украину и на польско-белорусскую границу своих спецназовцев, а также медиков и инженеров. Последние возведут фортификационные сооружение, которые не позволят мигрантам, якобы привезенным Россией, прорваться на территорию ЕС.

Журналисты отмечают, что НАТО регулярность проводит учения, показывая РФ свою военную мощь и способность к объединению. Однако они не уверены, что Альянс все же вступится за Украину, если РФ на нее нападет. По мнению авторов сюжета, особых рисков для мира эта ситуация в себе не несет.

Они также напоминают слова президента РФ Владимира Путина о красных линиях, проведенных для Запада. Российский лидер постоянно предупреждает НАТО о недопустимости антироссийских провокаций, однако страны блока упорно не хотят прислушиваться к его словам, допуская серьезную ошибку.