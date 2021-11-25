Заявление «Газпрома» о прекращении подачи газа в Молдавию после 24 ноября – это своеобразный «превентивный удар» России, направленный на предотвращение возможной блокады Приднестровья, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что долг в 7 миллионов евро – это лишь официальная причина возможного перекрытия газа для Молдавии. Но есть и еще одна. Действующий президент страны Майя Санду ориентирована на Запад и вполне может попытаться реализовать давние планы по блокаде ПНР. В этом случае Приднестровье окажется на положении Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Россия не оставит на растерзание Запада 400 тысяч жителей и 5 тысяч своих военных, поэтому будет вынуждена пройти на прорыв блокады. Осуществить его можно только через украинскую территорию, что для США и НАТО станет поводом в очередной раз обвинить Москву в агрессии.

Чтобы избежать такого сценария развития событий, «Газпром» отправил Майе Санду весьма прозрачный намек, сообщив, что подача газа будет прекращена.