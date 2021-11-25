Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявление «Газпрома» о прекращении подачи газа в Молдавию после 24 ноября – это своеобразный «превентивный удар» России, направленный на предотвращение возможной блокады Приднестровья, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что долг в 7 миллионов евро – это лишь официальная причина возможного перекрытия газа для Молдавии. Но есть и еще одна. Действующий президент страны Майя Санду ориентирована на Запад и вполне может попытаться реализовать давние планы по блокаде ПНР. В этом случае Приднестровье окажется на положении Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Россия не оставит на растерзание Запада 400 тысяч жителей и 5 тысяч своих военных, поэтому будет вынуждена пройти на прорыв блокады. Осуществить его можно только через украинскую территорию, что для США и НАТО станет поводом в очередной раз обвинить Москву в агрессии.

Чтобы избежать такого сценария развития событий, «Газпром» отправил Майе Санду весьма прозрачный намек, сообщив, что подача газа будет прекращена.

Вам может понравиться

Вассерман: Россия Украине не по зубам, а ВСУ командуют дилетанты

Настоящих профессионалов, которые командовали в армии Украины после распада СССР, сменили откровенные дилетанты, не понимающие элементарных вещей, заявил политолог, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он пояснил, что украинская армия способна одержать

В Китае предложили разделить Литву между Белоруссией и Россией

России и Белоруссии нужно просто разделить территорию Литвы между собой, так как в существовании этой страны нет никакого смысла. Так китайские читатели издания Хуаньцю шибао прокомментировали новость о появлении в

Депутат Верховной рады подтвердил использование ВСУ ПТРК Javelin на Донбассе

Украинский депутат Игорь Копытин, возглавляющий в Раде подкомитет по оборонной промышленности и модернизации, подтвердил, что бойцы ВСУ действительно использовали на Донбассе Javelin. Он рассказал, что не собирается раскрывать время и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 ноября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 25 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 ноября – снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 ноября – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 25 ноября – ясно, до 1 °C | Подольск: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 25 ноября – ясно, до 5 °C |