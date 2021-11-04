Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Команда нидерландских исследователей смогла определить, что в случае синхронизации сердечных ритмов на первом свидании можно говорить о зарождении влюбленности у встретившихся людей.

Согласно словам авторов новой научной работы, при проявлении у людей взаимной симпатии у них возникают похожие физиологические реакции, которые формируют между ними более крепкие связи. Психологи не раз заявляли, что если человеку кто-нибудь нравится, то он начинает бессознательно подражать ему, выбирая такие же позы и жесты.

Однако оказалось, что копированию подвергаются и внутренние процессы организма. К примеру, у молодой пары с признаками влюбленности наблюдался схожий пульс и потливость ладоней. То есть эти показатели изменялись практически одновременно. При этом ученые все еще не могут рассказать, из-за чего у нас возникают чувства к определенным людям.

Вам может понравиться

Американские ученые обнаружили сотни зараженных коронавирусом оленей

Группа американских исследователей зафиксировала на территории США почти тысячу белохвостых оленей, оказавшихся инфицированными SARS-CoV-2. Вирусологи отмечают, что данное заболевание могло передаться оленям от людей. Затем оно стало быстро распространяться среди

Онкологи из Китая научились лечить рак с помощью паразитов

Группа исследователей из КНР заявила, что паразитов Toxoplasma gondii можно использовать для лечения злокачественных опухолей. Данный способ показал высокую эффективность. Согласно словам специалистов паразит, живя в клетках носителя, вырабатывает огромный

Учеными создается эволюционирующий по системе Дарвина искусственный интеллект

В настоящее время специалисты пытаются создать искусственный интеллект (ИИ), эволюция которого базируется на системе Дарвина. Речь идет о принципе, по которому выжить может только тот, кто сможет быстро и эффективно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 ноября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 4 ноября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 ноября – ясно, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 4 ноября – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 4 ноября – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 4 ноября – облачно с прояснениями, до 17 °C |