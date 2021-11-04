Команда нидерландских исследователей смогла определить, что в случае синхронизации сердечных ритмов на первом свидании можно говорить о зарождении влюбленности у встретившихся людей.

Согласно словам авторов новой научной работы, при проявлении у людей взаимной симпатии у них возникают похожие физиологические реакции, которые формируют между ними более крепкие связи. Психологи не раз заявляли, что если человеку кто-нибудь нравится, то он начинает бессознательно подражать ему, выбирая такие же позы и жесты.

Однако оказалось, что копированию подвергаются и внутренние процессы организма. К примеру, у молодой пары с признаками влюбленности наблюдался схожий пульс и потливость ладоней. То есть эти показатели изменялись практически одновременно. При этом ученые все еще не могут рассказать, из-за чего у нас возникают чувства к определенным людям.