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Североатлантический альянс предпринимает всевозможные меры, чтобы запугать Россию. В его арсенале – и бесконечные учения НАТО в Черноморском регионе, и ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе, в которой Варшава стремительно усиливает свою группировку войск, и частые провокации против РФ. Однако Москва не боится Запада, так как знает – НАТО не рискнет напасть, уверены аналитики китайского портала Sina.

Они напоминают, что в распоряжении РФ имеется ядерный арсенал, ответ которого на любую агрессию против Москвы станет страшным и катастрофическим для США и Альянса. Из-за этого Запад не решится пересечь «красные линии», установленные президентом РФ Владимиром Путиным.

Даже если отбросить ядерное оружие, можно отметить наличие у РФ современного вооружения, которое включает и гиперзвуковые ракеты. США пока лишь работает над подобными боезарядами, признавая свое отставание от российских технологий.

Третья причина, по которой НАТО не сунется в Россию – это зависимость Европы от российского газа. Авторы публикации отмечают, что стоит Альянсу проявить агрессию по отношению к Москве и отапливаться в холодную зиму придется старыми газетами.

Эти три причины вселяют уверенность в президента РФ Владимира Путина, который заявляет, что терпение РФ уже исчерпано. И следующий провокационный шаг Запада может стать для него фатальным.

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