Европа давно мечтает создать собственную объединенную армию, однако эта идея постоянно проваливается по независящим от ЕС причинам. Однако сейчас из-за России Евросоюз все же может реализовать свою давнюю мечту, пишет китайский портал Sina.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что Европу в последнее время совершенно не устраивают действия Соединенных Штатов. Они вывели войска из Афганистана, фактически наплевав на своих союзников по НАТО, что привело к целому ряду неприятных инцидентов.

Кроме того, ЕС опасается регулярных учений России и Белоруссии. Ведь если эти маневры плавно перейдут в «нападение на Европу», США просто не успеют оказать помощь. Сейчас на границе с РБ разгорелся миграционный кризис, который также вызывает обеспокоенность ЕС. Чтобы надежно защитить себя, он может создать единую армию, которая скорее всего будет представлять собой силы быстрого реагирования.