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Киев активно наращивает военную активность на Донбассе, обстреливает мирное население, устраивает откровенные провокации против РФ, однако западные СМИ почему-то в один голос кричат о подготовке России к «вторжению на Украину». Такие высказывания выглядят нелепо и смешно, считает политолог Евгений Сатановский.

Он отмечает слишком уж решительные действия ВСУ на Донбассе. По мнению эксперта, Киев либо пребывает в ошибочной уверенности, что «порвет Россию», либо хозяева из США и НАТО что-то ему наобещали. И в том, и в другом случае украинским властям стоило бы вспомнить судьбу Михаила Саакашвили, который тоже до последнего верил в помощь Запада.

По словам эксперта, Киев зря считает, что президента РФ Владимира Путина можно провоцировать до бесконечности. Потому что наказание за подобные провокации обязательно последует.

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