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В 2022 году российские войска получат новые парашютные системы, позволяющие десантироваться кинологу вместе с собакой. Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Технодинамика» сообщает, что до конца текущего года новинка пройдет полный комплекс испытаний.

Поставки подвесной системы собаки в Минобороны РФ начнутся в 2022 году после принятия изделия на снабжение и присвоения конструкторской документации литеры О1 (серийное производство), – пояснили в «Технодинамике».

Парашютная система не имеет аналогов в мире. Она позволяет десантировать собаку, вес которой не превышает 45 килограммов. Животное может спускаться как с одним лишь кинологом так и с тандемом специалиста и десантника. Испытания показывают, что собаки после приземления чувствуют себя нормально, никакого вреда для ее здоровья прыжок не наносит.

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