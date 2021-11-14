В текущем году автодилеры не собираются устраивать новогодние распродажи, так как на российском рынке все еще наблюдается серьезный дефицит новых машин.

Андрей Терлюкевич, глава ГК «АвтоСпецЦентр», отметил, что в начале следующего года стоимость новых авто увеличится на 3-10 процентов, а новогодних акций ждать не стоит, так как спрос все еще значительно выше предложения. По этой причине сейчас трудно сказать, когда лучше приобретать машину. Он посоветовал сделать это в ноябре, так как в будущем цены будут лишь расти.

Однако у нескольких марок обстановка с доступностью новых авто немного улучшилась. Этому поспособствовали «нерабочие дни», так как многие дилеры работали в интернет-режиме, но автомобили им отгружали в обычном порядке, что позволило немного заполнить склады.