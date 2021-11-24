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Соединенные Штаты не смогут успешно воевать с Россией или Китаем из-за острого недостатка топлива. С этой проблемой американская авиация столкнется уже после первого дальнего вылета, уверены эксперты Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института.

Они пояснили, что в распоряжении ВВС США имеется огромный флот самолетов-заправщиков, но их состояние далеко от идеального. Кроме того, за последние 30 лет из 701 летающего танкера осталось только 473, которые используются на пределе своих возможностей.

Эксперты, слова которых приводит информационное агентство «РИА Новости», отметили, что на случай войны с крупными державами, имеющими большую территорию, у США нет запаса самолетов-заправщиков. РФ и Китай отлично знают об этой проблеме и постараются учесть ее в разработке стратегий на случай возможной войны.

США еще с 2001 года пытается решить эту проблему. Именно тогда началось строительство новых танкеров KC-Y и KC-X, которые должны были к 2040 году полностью заменить старые самолеты. Однако надежность этих заправщиков вызывает серьезные вопросы. Так, из-за плохо продуманной конструкции штанги, используемой для заправки в воздухе, чуть не потерпел крушение истребитель F-15.

Еще одна проблема кроется в том, что процесс дозаправки моментально «расшифровывает» самолеты, выполненные по технологии «стелс». Невидимки, оставшиеся без топлива и пытающиеся заправиться с помощью танкера, попадают на радары и могут быть мгновенно уничтожены средствами ПВО противника. Причем вместе с заправщиками.

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