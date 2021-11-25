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Перед Днем благодарения в США рэпер Канье Уэст назвал ошибкой решение развестись со своей супругой Ким Кардашьян. Он отметил, что делал вещи, которые неприемлемы для мужа, но никак не ожидал, что будет раскаиваться в этом.

«Я здесь, чтобы все изменить», – заявил хип-хоп исполнитель на одном из городских мероприятий, организованных в честь праздника.

Рэпер рассказал, что сейчас живет в особняке по соседству с Кардашьян и своими детьми. Он отметил, что этого мало. Он хочет вернуться домой и сделает для этого все возможное.

Уэст также выразил надежду, что Бог поможет ему вернуться в семью, а его воссоединение с Ким станет примером для других супружеских пар по всему миру.

Кардашьян и Уэст прожили в браке семь лет, после чего Ким подала на развод. В настоящий момент бракоразводный процесс еще не закончен.

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