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Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило, что войска самопровозглашенных республик Донбасса стремительно наращивают боеспособность. И в этом им якобы помогает Россия, заявила пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что представители восьмой общевойсковой армии ЮВО находятся на Донбассе и контролируют проведение учений Народной милиции ДНР и ЛНР. Одновременно с этим они якобы привлекли журналистов российских СМИ, чтобы создавать материалы, дискредитирующие украинскую армию.

Напомним, что Киев постоянно заявляет, что воюет на Донбассе против России. Одновременно с этим он каждые полгода с нетерпением ждет нападения РФ. Такие противоречия украинских политиков совершенно не смущают, так как о населении страны они не очень высокого мнения.

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