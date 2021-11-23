Если Россия нападет на Украину, США и НАТО потребуется предпринять целый комплекс мер в отношении нее. Так, Москву ожидают экономические, политические и военные санкции, заявил профессор Джон Дени, представляющий Военный колледж американской армии.

По словам эксперта, Запад в экстренном порядке задействует энергетические запасы нефти, чтобы минимизировать спрос на российское «черное золото» и перекроет РФ доступ к международным финансовым системами. Кроме того, на Украину начнутся крупные поставки вооружений из США.

В Румынию, Польшу и прибалтийские государства будут направлены войска быстрого реагирования для контроля ситуации в Восточной Европе. В течение двух суток НАТО сможет собрать группировку в 5 тысяч солдат, которая сразу же займет позиции на российских границах.