Если в период расширения Североатлантического альянса Запад полностью игнорировал заявления России, то сейчас он начинает к ним прислушиваться. Мало того, в НАТО возникло «известное напряжение», которое нужно сохранять в ближайшем будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе расширенного заседания коллегии российского МИД глава государства заявил, что «известное напряжение» на Западе является гарантией, что у него не возникнет желания устраивать новые провокации на границах России.
Путин также поручил главе дипломатического ведомства Сергею Лаврову постоянно требовать гарантий безопасности западных рубежей страны.
«Можно ли рассчитывать и надеяться на серьезность возможных договоренностей по этому направлению, имея в виду, что мы все-таки имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами: они легко отказываются от любых прежних договоренностей. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно, и я прошу вас это иметь в виду», — поручил глава государства представителям МИД России.