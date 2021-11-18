Если в период расширения Североатлантического альянса Запад полностью игнорировал заявления России, то сейчас он начинает к ним прислушиваться. Мало того, в НАТО возникло «известное напряжение», которое нужно сохранять в ближайшем будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе расширенного заседания коллегии российского МИД глава государства заявил, что «известное напряжение» на Западе является гарантией, что у него не возникнет желания устраивать новые провокации на границах России.

Путин также поручил главе дипломатического ведомства Сергею Лаврову постоянно требовать гарантий безопасности западных рубежей страны.