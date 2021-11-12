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Группа геологов смогла обнаружить дейвмаоит – неуловимый минерал, существование которого было предсказано около полувека назад. Он был замечен в алмазе, добытом из-под земли.

Этот материал является силикатом кальция, формирующимся при повышенном давлении. Исследователям до этого момента никогда не получалось изучить его, так как после поднятия на поверхность тут же происходил его распад. Недавно же им сильно повезло, так как вокруг дейвмаоита образовался алмаз, сохранивший давление на нужном уровне. Соответствующий объект возник на глубине около 660 километров.

Специалисты смогли заметить частичку необычного материала, воспользовавшись рентгеновским излучением, сфокусированном на объекте, и пронаблюдав за его рассеянием. Предполагается, что дейвмаоит выполняет крайне важную функцию в земной геохимии. К примеру, в нем могут содержаться радиоактивные элементы, благодаря которым происходит нагрев недр планеты.

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