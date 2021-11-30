Марина Литвинович, российская правозащитница, в рамках беседы с журналистами отметила, что в женских тюрьмах у заключенных нередко вымогают деньги, предлагая выйти по УДО.

Согласно ее словам, в колониях стараются постоянно вытаскивать деньги у родных и близких заключенных. Руководство сразу нацеливается на женщин, у которых семьи способны выделить крупные суммы. Им сразу говорят, что если они хотят поскорее выйти на свободу по УДО, то им необходимо приобрести строительные материалы или заплатить за ремонтные работы. При этом деньги, выделяемые государством на починку, воруются работниками.

В случае отказа платить руководство просто ищет других заключенных, так как всегда оказываются люди, готовые отдать деньги, чтобы сократить сроки тюремного заключения. В региональных тюрьмах за раз могут попросить до 100 000 рублей. Семьям иногда приходится продавать квартиры или брать огромные кредиты, чтобы быстрее вытащить родных из колоний.