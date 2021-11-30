Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Марина Литвинович, российская правозащитница, в рамках беседы с журналистами отметила, что в женских тюрьмах у заключенных нередко вымогают деньги, предлагая выйти по УДО.

Согласно ее словам, в колониях стараются постоянно вытаскивать деньги у родных и близких заключенных. Руководство сразу нацеливается на женщин, у которых семьи способны выделить крупные суммы. Им сразу говорят, что если они хотят поскорее выйти на свободу по УДО, то им необходимо приобрести строительные материалы или заплатить за ремонтные работы. При этом деньги, выделяемые государством на починку, воруются работниками.

В случае отказа платить руководство просто ищет других заключенных, так как всегда оказываются люди, готовые отдать деньги, чтобы сократить сроки тюремного заключения. В региональных тюрьмах за раз могут попросить до 100 000 рублей. Семьям иногда приходится продавать квартиры или брать огромные кредиты, чтобы быстрее вытащить родных из колоний.

Вам может понравиться

Посольство РФ заявило, что Госдеп распространяет фейки об ответе по инциденту с Навальным

Госдеп США обвинил Россию в том, что она не даёт ответы на вопросы, которые касаются обвинения в применении химического оружия. Как сообщается, некоторое время назад США и ещё 44 страны
  • Анна
  • 30.11.2021
  • читать 1 минуту

Ледокол “Иван Папанин” получил 3 контейнерных пусковых установки с 12 крылатыми ракетами “Калибр”

Патрульный ледокол «Иван Папанин» вооружили 12 крылатыми ракетами «Калибр-К», которые способны уничтожить противника на расстоянии около 1400 километров. Это судно получило три пусковых установки, замаскированных под морские контейнеры. Столь большая

Чубайс признал свою вину во всем плохом, что происходит в России

В своем интервью журналистке Ксении Собчак спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что с ним связан весь негатив, который пережила и продолжает переживать страна. «Все
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 30 ноября – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 30 ноября – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 14 °C |