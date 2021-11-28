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Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что для снятия напряжения в отношениях РФ и Североатлантического альянса нужно налаживать дипломатический диалог, а не отправлять войска поближе к российским границам.

Так он прокомментировал заявление Великобритании об отправке танков и тяжелого вооружения в Германию якобы для «сдерживания России». Лондон, как и другие западные страны, очень беспокоится об Украине, которую может «захватить» коварная Москва, поэтому намеревается расширить свое военное присутствие на территории ЕС.

Посол заявил, что это не первая попытка Великобритании перебросить свои войска как можно ближе к российским границам. Раньше такие действия не способствовали снижению напряжения. Не произойдет разрядки с сейчас. Западу нужно действовать исключительно дипломатическими методами, что позволит наладить нормальный диалог. Если же он будет демонстрировать силу, РФ ответит тем же и предсказать последствия конфликта не сможет никто.

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