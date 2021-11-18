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Американские журналисты считают, что военную базу Капустин Яр, которая расположена в России, можно считать одним из наиболее странных мест в мире. Об этом заявляет «ПолитРоссия» со ссылкой на Popular Mechanics.

Как отмечают авторы статьи, военные базы сами по себе можно назвать одними из наиболее захватывающих сооружений. Капустин Яр входит в число военных баз, которые являются странными и уникальными.

Создали базу в мае 1946 года. В советские времена здесь не только испытывали ракеты, но и запускали отсюда животных в космос. Здесь также проводились ядерные испытания и даже осуществлялись наблюдения за НЛО.

Авторы статьи сравнили базу с американским городом Розуэлл, который во всём мире известен из-за инцидентов с НЛО. Позже база, являющаяся секретной, была переделана в космодром.

Недалеко от полигона находится населённый пункт Знаменск. Чтобы попасть в него, необходим специальный пропуск. Здесь живут учёные и инженеры, работающие в Капустином Яре.

Ранее авторы издания The Paper заявили, что США нечего противопоставить гиперзвуковым ракетам «Личинка-МД». Их планируется устанавливать на истребители Су-57.

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