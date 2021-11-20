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Берлин «прогнулся» под Москву в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, однако для него это стало политическим унижением. Месть в виде приостановки процедуры сертификации «Северного потока-2» не заставила себя ждать, уверен немецкий политический аналитик Александр Сосновский.

Он пояснил, что исполняющая обязанности немецкого канцлера Ангела Меркель трижды связывалась с российским лидером Владимиром Путиным, однако он заявил, что проблема с мигрантами должна решаться во время прямых переговоров с Александром Лукашенко. С третьей попытки Меркель все же пошла на контакт с белорусским президентом, причем сделала это вопреки предостережениям Литвы и Польши.

На переговорах политики договорились, что миграционный кризис будет урегулирован в общении между ЕС и Беларусью. Однако польский лидер Анджей Дуда заявил, что не собирается выполнять какие-либо решения, принимаемые за его спиной.

Германия столкнулась с критикой ЕС, так как фактически признала легитимность президента РФ, пишет Сосновский. Для нее это было унижение, однако Берлин отомстил Москве. В настоящий момент сертификация «Северного потока-2» приостановлена до выполнения РФ всех требований Евросоюза.

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