Украинские политики плохо понимают ситуацию, когда распространяют откровенную ложь о скоплении российских войск у своих границ и возможном «нападении РФ». Если бы Россия хотела захватить территорию соседней страны, то за полтора часа все было бы кончено, уверен представитель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Политолог пояснил, что Киев штампует «вбросы» о «вторжении России», а Запад не только верит в эту чушь, но еще и демонстрирует излишне эмоциональную реакцию на откровенные фейки. Россия не собирается нападать на Украину. А если бы собиралась, то все произошло бы настолько быстро, что никто и ничего бы не понял. Через полтора часа после начала операции Украина прекратила бы свое существование как независимое государство.

РФ действовала бы точно так же, как Соединенные Штаты, уже продемонстрировавшие, что такое современная война в исполнении сверхдержавы. Она мгновенно отрезала бы регионы Украины друг от друга, уничтожив мосты и сделав всю территорию соседней страны театром боевых действий. Также удар был бы нанесен по всей инфраструктуре, не исключая газотранспортную.

Эксперт отметил, что Россия ведет себя абсолютно правильно, продолжая спокойно наблюдать за истерикой Киева и Запада.