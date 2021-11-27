Киев ведет информационную войну против России, нагнетая напряжение в регионе, уверен политолог Андрей Кошкин. Так он прокомментировал знаменитый украинский слоган «Путин нападет», который звучит практически в каждом высказывании политиков страны.

Откровенная ложь о «скором нападении России», которая распространяется на Украине уже восьмой год, позволяет властям отвлечь население от многочисленных внутренних проблем, а также от подготовки ВСУ к наступлению на самопровозглашенные республики Донбасса.

Также она играет важную роль в борьбе с «Северным потоком-2». Киев пытается «предупредить» Европу о тех опасностях, которые якобы таит в себе этот газопровод. Хотя опасность от него одна – Украина потеряет крупную прибыль на транзите, державшую страну на плаву.

Еще одна цель связана с грядущей встречей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Украина пытается перед переговорами выставить Москву в нехорошем цвете, а также создает аргументы, чтобы выторговать себе еще какие-то преференции.