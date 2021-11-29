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Любая попытка НАТО ущемить интересы России в Черном море обречена на провал, уверен политолог Андрей Кошкин. Он пояснил, что в распоряжении Черноморского флота РФ имеются достаточные силы и средства для пресечения провокаций и отражения любой агрессии.

По словам эксперта, недавно проводившие учения в Черном море штабной корабль «Шестого флота» и эсминец USS Porter, несмотря на свое впечатляющее оснащение, не были для РФ «экзистенциальной угрозой». Все время они находились «под колпаком» у Черноморского флота вплоть до выхода из акватории.

По словам эксперта, о возможностях России прекрасно известно США, поэтому отправляя очередной свой корабль в Черное море, они заявляют о «специальных операциях», в ходе которых будет отрабатываться уничтожение угрозы для американских военных кораблей.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что России не нужно всякий раз проводить учения, когда в Черном море появляются корабли ВМС США. РФ может справиться с пресечением любых провокаций, но сама не собирается их организовывать.

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