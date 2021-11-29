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До тех пор, пока Украина не примет решение о крупномасштабной наступательной операции на Донбассе, бояться России ей нечего. РФ может вступиться за самопровозглашенные ЛНР и ДНР, но нападать, чтобы захватить соседнюю страну, она не собирается, заявил политолог Дмитрий Джангиров.

Он пояснил, что все проблемы, так или иначе связанные с Украиной и исторически российскими землями на ее территории можно решить дипломатическим путем. Для этого достаточно организовать переговоры с Германией и Соединенными Штатами.

По словам политолога, РФ неоднократно заявляла, что не собирается захватывать Украину. Если это действительно так, можно провести переговоры с Западом и обозначить интересы Москвы в соседней стране. Если же нет, если целью все же является захват подконтрольных Киеву территорий, говорить с Германией и США нет смысла.

«Виденье России примерно такое – “Если мы договоримся по всем вопросам со Штатами и Германией, то решим все вопросы и по Крыму, и другие на межгосударственном уровне, в каком-то экономическом плане», – разъяснил эксперт.

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