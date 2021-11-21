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Экономист Михаил Хазин считает, что сейчас самое подходящее время для очередной мировой войны, так как во все времена именно боевые действия помогали разным странам решать свои экономические проблемы. С ним не согласен политолог Дмитрий Дробницкий. Он пояснил, что войны всегда начинались на этапе восстановительного роста экономических показателей.

В настоящий момент, уверен эксперт, предпосылок для войн нет. Все дело в том, что экономический кризис, который и без того давно намечался, усугубила пандемия коронавируса. Поэтому говорить о восстановительном росте еще слишком рано.

Кроме того, сейчас все вероятные участники войны занимаются созданием новых технологий. На этом этапе также вряд ли начнутся серьезные боевые действия. Предпосылкой для них станет передача этих технологических решений в производство.

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