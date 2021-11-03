Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

- Ручной беспроводной складной пылесос Redkey F10
- Портативная Bluetooth-Колонка TOPROAD
- Мусорная корзина с умным датчиком
- Портативный Отпариватель Одежды
- Портативная автоматическая мини-стиральная машина Xiaomi
- Xiaomi 11 Lite 5G (128/256 ГБ ПЗУ Snapdragon 778G Octa Core 64MP)
Ко всему важному нужно быть готовым заранее. Знаменитая распродажа 11.11 на Aliexpress – не исключение. Чтобы точно успеть купить нужный товар, нужно подготовиться заранее. И мы предлагаем вам сделать это прямо сейчас – ознакомиться со списком наиболее интересных и полезных гаджетов грядущей распродажи.
В списке ниже вы найдёте не просто безделушки, а по-настоящему полезные гаджеты, которые точно найдут своё место в вашем доме!
Ручной беспроводной складной пылесос Redkey F10
Настоящий флагман среди пылесосов своего уровня. Первое и второе преимущество можно понять уже из заголовка – у девайса нет проводов, которые придётся таскать за собой во время уборки, к тому же он складной, что значительно упрощает эксплуатацию – нет нужды сгибать колени или даже опускаться на пол, чтобы добраться до территорий под кроватью и диванами. Такой подход к конструкции не просто упрощает уборку, но и защищает вашу спину. Но, в чём вы можете убедиться на официальном сайте, на этом приятности не заканчиваются:
- впечатляющая мощность всасывания – 23000 кПа;
- умный датчик пыли – 5 уровней всасывания автоматически регулируются в соответствии с результатами работы датчика по обнаружению пыли, повышая эффективность очистки;
- трёхслойная фильтрация – трехслойный фильтр-пылесборник может блокировать крупные частицы пыли, волос и другого мусора, обеспечивая повышенную способность улавливания пыли;
- также пылесос обладает специальной лампой, которая позволяет обнаруживать пыль даже в труднодоступных местах, подсвечивая её;
- вместительный пылесборник (0.6л);
- моющийся фильтр из нержавеющей стали;
- ёмкий аккумулятор (2500 мА/ч ~ 60 минут работы ~ 200 кв.м.);
- множество различных насадок.
К тому же в ходе грядущей распродажи купить пылесос можно со значительной скидкой. Предлагаю не упускать свой шанс и купить Redkey F10.
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Портативная Bluetooth-Колонка TOPROAD
Представляем вашему вниманию качественную беспроводную bluetooth-колонку от TOPROAD, которая может похвастаться стерео-сабвуфером, бас-динамиком, музыкальным Soundbox-ом с пультом дистанционного управления, поддержкой FM-радио, TF, AUX, USB.
Дополнительные преимущества устройства – возможность дистанционного управления (через приложение на смартфоне или с помощью пульта управления, который идёт в комплекте).
Основные технические характеристики:
- размер 120*190*155 мм;
- емкость аккумулятора: 2200 мАч;
- bluetooth-динамик RS-A100.
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Мусорная корзина с умным датчиком
Обычные урны, которыми уже никого не удивишь, теперь лишь отголоски прошлого. Наступает пора «умных» устройств, которые в мелочах, но значительно упрощают жизнь своего владельца.
Мусорная корзина от Joybos может похвастаться датчиком, который позволяет открывать её без физического контакта – достаточно провести рукой или поднести ногу к нужной области. После этого крышка откроется (практически бесшумно!). Отлично подходит для использования в гостиных, туалетах или на кухне! Доступно несколько разных размеров в зависимости от потребностей покупателя.
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Портативный Отпариватель Одежды
В путешествии, когда не очень удобно брать с собой громоздкий утюг, а в мятых вещах ходить не хочется, данный гаджет станет незаменимым помощником!
Компактный, удобный, функциональный и эффективный отпариватель обладает резервуаром для воды объемом 0,8л, чего с лихвой хватает на ~15 минут горячего пара. Этого достаточно, чтобы разгладить несколько разных вещей. Согласно отзывам пользователей, глажка выходит достаточно эффективной.
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Портативная автоматическая мини-стиральная машина Xiaomi
Раз уж мы заговорили о помощниках в путешествиях, то нельзя обойти вниманием этот интересный гаджет.
Представляем вашему вниманию сборную полуавтоматическую стиральную машину. Что примечательно, несмотря на компактные размеры, эта стиралка может похвастаться ещё и функцией отжимной сушки, что позволяет не только отстирать вещи, но и гораздо быстрее их высушить.
Отличительные особенности:
- обладает водонепроницаемой сенсорной панелью;
- нагревает воду до 60 ℃;
- вес – всего 2,5кг;
- загрузка вещей – до 7кг;
- 7 режимов выбора воды;
- Длина шланга для слива 19см;
- Продолжительность стирки 5-10 минут;
- Отжимная сушка – 6 минут.
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Xiaomi 11 Lite 5G (128/256 ГБ ПЗУ Snapdragon 778G Octa Core 64MP)
Последним устройством в нашей подборке станет новинка от Xiaomi – смартфон 11 Lite 5G NE, работающий на мощном восьмиядерном процессе Snapdragon 778. Телефон обладает тройной задней камерой (64 мп + 8 Мп + 5 Мп) и 20МП фронталкой. Ёмкость аккумулятора составляет 4250 мАч, заряжается при 33 Вт (поддерживается функция быстрой зарядки).
Есть функция бесконтактной оплаты, двойные динамики, сканер отпечатков пальцев на боковой панели. Если вы находитесь в поисках действительного качественного и относительно недорогого смартфона, то Xiaomi 11 Lite 5G – превосходный вариант, который никогда не подведёт своего владельца!
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