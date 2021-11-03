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Ко всему важному нужно быть готовым заранее. Знаменитая распродажа 11.11 на Aliexpress – не исключение. Чтобы точно успеть купить нужный товар, нужно подготовиться заранее. И мы предлагаем вам сделать это прямо сейчас – ознакомиться со списком наиболее интересных и полезных гаджетов грядущей распродажи.

В списке ниже вы найдёте не просто безделушки, а по-настоящему полезные гаджеты, которые точно найдут своё место в вашем доме!

Ручной беспроводной складной пылесос Redkey F10

Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Настоящий флагман среди пылесосов своего уровня. Первое и второе преимущество можно понять уже из заголовка – у девайса нет проводов, которые придётся таскать за собой во время уборки, к тому же он складной, что значительно упрощает эксплуатацию – нет нужды сгибать колени или даже опускаться на пол, чтобы добраться до территорий под кроватью и диванами. Такой подход к конструкции не просто упрощает уборку, но и защищает вашу спину. Но, в чём вы можете убедиться на официальном сайте, на этом приятности не заканчиваются:

  • впечатляющая мощность всасывания – 23000 кПа;
  • умный датчик пыли – 5 уровней всасывания автоматически регулируются в соответствии с результатами работы датчика по обнаружению пыли, повышая эффективность очистки;
  • трёхслойная фильтрация – трехслойный фильтр-пылесборник может блокировать крупные частицы пыли, волос и другого мусора, обеспечивая повышенную способность улавливания пыли;
  • также пылесос обладает специальной лампой, которая позволяет обнаруживать пыль даже в труднодоступных местах, подсвечивая её;
  • вместительный пылесборник (0.6л);
  • моющийся фильтр из нержавеющей стали;
  • ёмкий аккумулятор (2500 мА/ч ~ 60 минут работы ~ 200 кв.м.);
  • множество различных насадок.

К тому же в ходе грядущей распродажи купить пылесос можно со значительной скидкой. Предлагаю не упускать свой шанс и купить Redkey F10.

А что думают покупатели?

Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Портативная Bluetooth-Колонка TOPROAD

Представляем вашему вниманию качественную беспроводную bluetooth-колонку от TOPROAD, которая может похвастаться стерео-сабвуфером, бас-динамиком, музыкальным Soundbox-ом с пультом дистанционного управления, поддержкой FM-радио, TF, AUX, USB.

Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Дополнительные преимущества устройства – возможность дистанционного управления (через приложение на смартфоне или с помощью пульта управления, который идёт в комплекте).

Основные технические характеристики:

  • размер 120*190*155 мм;
  • емкость аккумулятора: 2200 мАч;
  • bluetooth-динамик RS-A100.

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Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Мусорная корзина с умным датчиком

Обычные урны, которыми уже никого не удивишь, теперь лишь отголоски прошлого. Наступает пора «умных» устройств, которые в мелочах, но значительно упрощают жизнь своего владельца.

Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Мусорная корзина от Joybos может похвастаться датчиком, который позволяет открывать её без физического контакта – достаточно провести рукой или поднести ногу к нужной области. После этого крышка откроется (практически бесшумно!). Отлично подходит для использования в гостиных, туалетах или на кухне! Доступно несколько разных размеров в зависимости от потребностей покупателя.

Что думают покупатели?

Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Портативный Отпариватель Одежды

В путешествии, когда не очень удобно брать с собой громоздкий утюг, а в мятых вещах ходить не хочется, данный гаджет станет незаменимым помощником!

Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Компактный, удобный, функциональный и эффективный отпариватель обладает резервуаром для воды объемом 0,8л, чего с лихвой хватает на ~15 минут горячего пара. Этого достаточно, чтобы разгладить несколько разных вещей. Согласно отзывам пользователей, глажка выходит достаточно эффективной.

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Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Портативная автоматическая мини-стиральная машина Xiaomi

Раз уж мы заговорили о помощниках в путешествиях, то нельзя обойти вниманием этот интересный гаджет.

Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Представляем вашему вниманию сборную полуавтоматическую стиральную машину. Что примечательно, несмотря на компактные размеры, эта стиралка может похвастаться ещё и функцией отжимной сушки, что позволяет не только отстирать вещи, но и гораздо быстрее их высушить.

Отличительные особенности:

  • обладает водонепроницаемой сенсорной панелью;
  • нагревает воду до 60 ℃;
  • вес – всего 2,5кг;
  • загрузка вещей – до 7кг;
  • 7 режимов выбора воды;
  • Длина шланга для слива 19см;
  • Продолжительность стирки 5-10 минут;
  • Отжимная сушка – 6 минут.

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Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Xiaomi 11 Lite 5G (128/256 ГБ ПЗУ Snapdragon 778G Octa Core 64MP)

Последним устройством в нашей подборке станет новинка от Xiaomi – смартфон 11 Lite 5G NE, работающий на мощном восьмиядерном процессе Snapdragon 778. Телефон обладает тройной задней камерой (64 мп + 8 Мп + 5 Мп) и 20МП фронталкой. Ёмкость аккумулятора составляет 4250 мАч, заряжается при 33 Вт (поддерживается функция быстрой зарядки).

Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

Есть функция бесконтактной оплаты, двойные динамики, сканер отпечатков пальцев на боковой панели. Если вы находитесь в поисках действительного качественного и относительно недорогого смартфона, то Xiaomi 11 Lite 5G – превосходный вариант, который никогда не подведёт своего владельца!

Что думают покупатели?

Полезные гаджеты на самой большой распродаже на АлиЭкспресс (11.11)

 

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