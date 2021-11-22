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Киев снова нарушил условия режима прекращения огня и нанес удар по двум гражданским объектам на территории самопровозглашенной ДНР, сообщает Минобороны республики. Удар был нанесен с применением запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии.

ВСУ атаковали город Ясиноватая. Пострадавших от обстрела нет, однако артиллерийскими снарядами сильно повреждены один из цехов местного машиностроительного предприятия и городская пожарная часть. Сообщается, что объекты подлежать восстановлению, но оно будет сложной задачей.

В ЛНР сообщают о дезертирстве еще 50 солдат «второй армии в Европе». Бойцы ВСУ, которые служат на Донбассе по контракту, бегут из районов боевых действий. При этом причиной часто является совсем не обострение ситуации. Кто-то не выдерживает хамского поведения командования ВСУ и коррупции, расцветающей буйным цветом, а кого-то не устраивают длительные задержки материального обеспечения.

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