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Захар Прилепин, писатель из РФ, отметил, что ему жалко рэп-исполнителя Моргенштерна и артистку Ольгу Бузову, которые столкнулись с жесткой травлей в Интернете.

Публицист считает, что эти звезды являются отражением текущего состояния российского общества. Он сообщил, что они родились и выросли в государстве, где «круглые сутки смотрели юмористические передачи, презирали советскую эпоху и старались зарабатывать бабки». Он добавил, что ему не по душе образ Бузовой, но он не поддерживает удаления спектакля «Чудесный грузин», в котором она участвовала, из репертуара МХАТа.

Политик добавил, что если постоянно заявлять о необходимости «казнить» или «посадить» Моргенштерна и Бузову, то нас ждет обратный эффект, то есть молодежь перестанет доверять и слушать взрослых, считая, что они не способны ни к какому диалогу. Поэтому он выступает против травли артистов.

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