19 ноября российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над Охотским, Чукотским и Беринговым морями, напоминает китайское издание NetEase. Маршрут бомбардировщиков пролегал в непосредственной близости от Аляски, что можно считать четким сигналом для Соединенных Штатов.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», уверены, что РФ достойно ответила на недавний полет американских стратегических бомбардировщиков над Черным морем. Она продемонстрировала способность оказать серьезное сопротивление планам Соединенных Штатов по захвату мирового господства.

Ту-95МС, сообщает китайский портал, пролетели и над Восточно-Китайским и Японским морями. Это стало предостережением для Вашингтона, который в последнее время слишком уж активно разворачивает свое вооружение на территории Японии.