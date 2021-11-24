«Бесшумные убийцы» России способны дать ей преимущество в возможном ядерном конфликте с Соединенными Штатами, уверены эксперты китайского издания NetEase.

Авторы пояснили, что речь идет о подводных лодках проекта «Борей А» и напомнили, как эти субмарины всплыли на поверхность сквозь полутораметровый слой льда. Подобные способности дают АПЛ возможность незаметно подбираться к противнику и длительное время скрываться в любой точке океана.

Эксперты также рассказали, что каждая из подлодок вооружена 16 баллистическими ракетами «Булава». Если по США нанесут удар все три субмарины, то на Америку обрушится 48 боезарядов общей мощностью в тридцать миллионов тонн в тротиловом эквиваленте.

Соединенные Штаты даже защититься не смогут от столь мощного удара, так как он фактически будет нанесен из-под толщи льда. Ни одна ПВО просто не успеет среагировать на такую атаку.