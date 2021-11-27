Некоторые категории россиян могут рассчитывать на получение новой выплаты в размере 5400 рублей до 28 ноября. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

28 ноября в России празднуют День матери. Праздник не является государственным, но, несмотря на это, женщины, которые родили детей, получают выплаты. Однако они являются региональными.

К примеру, в ЯНАО есть выплата в размере 1078 рублей для женщин, родивших и воспитавших от пяти детей. Таким образом, в сумме они получат не менее 5390 рублей. Кроме того, в ряде регионов существует выплата для женщин, родивших четырёх или более детей. Они могут получить до 250 тысяч рублей.

Приходят такие выплаты в автоматическом режиме на банковские карты. Но в ситуации, если ребёнок уже вырос, то может потребоваться подать заявление, так как семья может не состоять на учёте.

Недавно мы сообщали о том, что депутаты Госдумы поддержали введение новой выплаты на детей. Предназначается выплата для семей медработников, которые работают с пациентами с коронавирусом.