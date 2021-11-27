Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторые категории россиян могут рассчитывать на получение новой выплаты в размере 5400 рублей до 28 ноября. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

28 ноября в России празднуют День матери. Праздник не является государственным, но, несмотря на это, женщины, которые родили детей, получают выплаты. Однако они являются региональными.

К примеру, в ЯНАО есть выплата в размере 1078 рублей для женщин, родивших и воспитавших от пяти детей. Таким образом, в сумме они получат не менее 5390 рублей. Кроме того, в ряде регионов существует выплата для женщин, родивших четырёх или более детей. Они могут получить до 250 тысяч рублей.

Приходят такие выплаты в автоматическом режиме на банковские карты. Но в ситуации, если ребёнок уже вырос, то может потребоваться подать заявление, так как семья может не состоять на учёте.

Недавно мы сообщали о том, что депутаты Госдумы поддержали введение новой выплаты на детей. Предназначается выплата для семей медработников, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Вам может понравиться

В Амстердаме стартовали испытания электрических “роболодок”

В голландских каналах начались испытания беспилотных «роболодок», которые объединяют в себе своеобразные уборочные машины и пассажирский транспорт. В конструкции «роболодок» использованы электрический двигатель, аккумулятор, обеспечивающий автономную работу в течение 10

Ростех: В 2022 году ВС России получат парашютные системы для десантирования кинолога с собакой

В 2022 году российские войска получат новые парашютные системы, позволяющие десантироваться кинологу вместе с собакой. Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Технодинамика» сообщает, что до конца текущего года

Журнал MAXIM назвал топ-10 самых привлекательных россиянок 2021 года

Журнал MAXIM объявил рейтинг самых сексуальных женщин в России. Голосование проводится на сайте журнала каждый год. Как отмечается, уже второй раз подряд рейтинг возглавляет 31-летняя актриса Любовь Аксенова. На следующем
  • Анна
  • 27.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 ноября – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 27 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 27 ноября – небольшая облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 27 ноября – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C |